AstraZeneca: données positives dans le cancer de l'endomètre

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait savoir ce week-end que les résultats d'un essai de phase III ont montré qu'Imfinzi (durvalumab) associé à une chimiothérapie à base de platine, suivi soit d'Imfinzi en monothérapie, soit d'Imfinzi plus Lynparza (olaparib), ont tous deux démontré 'une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie seule chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent nouvellement diagnostiqué.



Les résultats ont montré que le traitement par Imfinzi plus chimiothérapie suivi d'Imfinzi plus Lynparza (bras Imfinzi plus Lynparza) et le traitement par Imfinzi plus chimiothérapie suivi d'Imfinzi en monothérapie (bras Imfinzi) ont démontré une réduction du risque de progression de la maladie ou de décès de 45 % et de 29 % respectivement, par rapport à la chimiothérapie seule.



La durée médiane de survie sans progression de la maladie était de 15,1 mois dans le bras Imfinzi plus Lynparza et de 9,6 mois dans le bras contrôle (chimio seule).



'Ces données pourraient offrir aux oncologues de nouvelles pistes pour améliorer les résultats pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre', a commenté Shannon N. Westin, professeure d'oncologie gynécologique et de médecine de la reproduction au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas et chercheuse principale de l'essai.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.69%