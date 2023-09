Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: données encourageantes autour du Fasenra information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé hier soir qu'un essai de phase III avait permis de montrer que le Fasenra (benralizumab) présentait des taux de rémission non inférieurs à ceux du mépolizumab chez les patients atteints de granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA) recevant des corticostéroïdes oraux (OCS), avec ou sans traitement immunosuppresseur stable.



Dans l'essai en aveugle, les patients ont été randomisés pour recevoir soit un seul traitement de 30 mg de Fasenra en injection sous-cutanée, soit trois injections sous-cutanées distinctes de 100 mg de mépolizumab une fois toutes les quatre semaines.



' Cet essai démontre qu'un médicament biologique administré en une seule injection une fois par mois pourrait aider les patients à atteindre des taux de rémission comparables à la norme de soins actuelle, ajoutant ainsi à l'importance du benralizumab en tant qu'option thérapeutique potentielle pour la granulomatose à éosinophiles avec polyangéite', a commenté

le Dr Michael Wechsler, chercheur principal.



Les résultats complets de l'essai seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et les données seront partagées avec les autorités sanitaires du monde entier, fait savoir le laboratoire anglo-suédois.





