AstraZeneca: discussions commerciales avec Induct AS information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Induct AS annonce qu'AstraZeneca a décidé d'accélérer le lancement des discussions commerciales autour de leur collaboration stratégique.



Des réunions digitales auront lieu avant l'été 2025, suivies d'une rencontre en personne en Angleterre en juillet.



Ces échanges visent à définir un cadre concret pour déployer le parcours de soins d'Induct pour l'asthme sévère sur le marché britannique, en abordant notamment les modèles tarifaires par abonnement et la stratégie de déploiement national en Angleterre.



Selon Induct AS, AstraZeneca souhaite également élargir la collaboration à d'autres parcours de soins où Induct pourrait apporter de la valeur.







Valeurs associées ASTRAZENECA 10 428,000 GBX LSE +0,52%