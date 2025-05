AstraZeneca: deux essais de ph.III concluants dans l'asthme information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca rapporte que deux essais de phase III (Kalos et Logos) ont montré que Breztri Aerosphere (associant budesonide/glycopyrronium/formoterol) améliorait ' significativement ' la fonction pulmonaire chez les patients souffrant d'asthme non contrôlé, atteignant tous les critères principaux par rapport aux thérapies combinant corticostéroïdes inhalés et bêta2-agonistes.



Ces deux essais randomisés en double aveugle ont évalué l'efficacité et la sécurité de cette triple association chez des adultes et adolescents.



' Les résultats des essais sont enthousiasmants et démontrent le potentiel du budesonide/glycopyrronium/formoterol pour faire évoluer la prise en charge de l'asthme ', a souligné le Pr Alberto Papi, directeur de l'unité respiratoire de l'hôpital universitaire S. Anna de Ferrare.



La laboratoire fait savoir qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé et que les résultats complets seront prochainement partagés avec les autorités réglementaires.







