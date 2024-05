Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: des recherches sur les maladies respiratoires information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca présente ses dernières recherches sur les principales maladies respiratoires et immunitaires à l'occasion de l'ATS 2024.



AstraZeneca présentera de nouvelles données cliniques et réelles sur son portefeuille de produits respiratoires inhalés, biologiques et de sciences précoces.



L'entreprise présentera 59 résumés, dont 12 posters de dernière minute, en mettant l'accent sur les besoins non satisfaits dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme sévère et la granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA), ainsi que d'autres maladies respiratoires chroniques.



Sharon Barr, Ph.D., vice-présidente exécutive de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca, a déclaré : ' Les données de l'ATS démontrent nos progrès dans l'avancement d'une nouvelle vague de traitements innovants, allant au-delà du contrôle des symptômes pour modifier la maladie, la rémission et, un jour, potentiellement la guérir '.



Ruud Dobber, Ph.D., vice-président exécutif et président de l'unité commerciale BioPharmaceuticals d'AstraZeneca, a déclaré : ' Notre vaste portefeuille de médicaments inhalés et biologiques est la pierre angulaire de notre ambition audacieuse de transformer les soins respiratoires. La BPCO reste l'une des principales causes de décès dans le monde '.





