AstraZeneca: des propulseurs de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce l'achèvement du programme clinique visant à soutenir la transition de Breztri vers un propulseur de nouvelle génération avec un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro.



Breztri dans la BPCO devrait être le premier médicament respiratoire inhalé d'AstraZeneca à passer au propulseur de nouvelle génération.



'La transition vers les propulseurs est un élément clé de la stratégie de décarbonation d'AstraZeneca, Ambition Zero Carbon' indique le groupe.



'Bien que les inhalateurs à doseur contribuent à moins de 0,04 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, AstraZeneca s'est engagée à réduire considérablement ce fardeau' rajoute la direction.



Les résultats des études sur Breztri avec le propergol de nouvelle génération seront partagés avec les autorités réglementaires, les premières soumissions en Europe, au Royaume-Uni et en Chine étant attendues avant la fin de l'année 2024.





