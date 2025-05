AstraZeneca : des données positives pour un traitement de l'asthme non contrôlé

(AOF) - Le groupe pharmaceutique suédo-britannique a dévoilé des données prometteuses concernant deux essais de phase III menés auprès de patients souffrant d’asthme non contrôlé. Selon ces premiers résultats, la trithérapie à dose fixe Breztri Aerosphere d’AstraZeneca a atteint tous les critères d’évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la fonction pulmonaire par rapport à une association de deux traitements.

Selon Sharon Barr, vice-présidente exécutive de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca, " Nous sommes ravis des résultats positifs des essais KALOS et LOGOS, qui démontrent que Breztri pourrait contribuer à améliorer la vie de millions de patients asthmatiques. Ces données sur l'asthme s'appuient sur le profil bien établi de Breztri dans la BPCO (la bronchopneumopathie chronique obstructive), et nous sommes impatients de les partager avec les autorités réglementaires afin de proposer ce médicament important à un plus large groupe de patients ".

