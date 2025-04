AstraZeneca : des comptes trimestriels mitigés

(AOF) - AstraZeneca a publié, pour le compte du premier trimestre, un chiffre d’affaires en hausse de 7 %, ou de 10 % à taux de change constant, à 13,588 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur une progression plus élevée à 13,796 milliards de dollars. La croissance a été soutenue par les divisions Oncologie et BioPharmaceuticals soulignent les analystes d’Invest Securities, qui ont également apprécié la marge brute qui a augmenté d’un point à 84 %.

En revanche, le laboratoire a vu son bénéfice par action de base s'établir à 2,49 dollars, contre une prévision à 2,23 et 2,06 dollars par action au premier trimestre 2024. AstraZeneca a toutefois confirmé ses prévisions annuelles et vise toujours des revenus organiques en hausse de 6 à 9 % et un bénéfice net par action core en croissance de 10 à 14 %.

