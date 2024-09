Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: déception sur le Dato-DXd en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'un essai clinique de phase III évaluant un conjugué anticorps-médicament expérimental dans le cancer du sein ne s'était pas montré statistiquement significatif en matière de survie globale, ce qui entraînait un repli de son titre à la Bourse de Londres.



Ces résultats définitifs interviennent après des données intermédiaires, publiées en 2023, qui avaient pourtant montré que le datopotamab deruxtecan (Dato-DXd)s'était montré 'statistiquement significatif' et 'cliniquement pertinent' en amélioration la survie sans progression de la maladie de la population traitée.



L'étude portait sur des patients atteints d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+) mais négatifs ou faibles en HER2 ayant déjà suivi une thérapie endocrinienne et au moins un traitement systémique de la maladie.



Pour Susan Galbraith, la responsable de la R&D d'AstraZeneca en oncologie, ces résultats prouvent la valeur clinique du datopotamab deruxtecan et encouragent la poursuite du développement du médicament.



Développé avec le japonais Daiichi Sankyo, le datopotamab deruxtecan fait actuellement l'objet d'une vingtaine d'essais cliniques dans le cadre de plusieurs types de cancer du sein.



Cette annonce relègue au second plan l'approbation, vendredi, par la FDA américaine du premier vaccin auto-administré contre la grippe, un spray nasal sans aiguille baptisé 'FluMist' développé par le laboratoire pharmaceutique.



AstraZeneca a également annoncé que le CHMP de l'Agence européenne du médicament (EMA) avait recommandé la mise sur le marché de Fasenra dans la granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA) récidivante ou réfractaire, une maladie rare des vaisseaux susceptible d'endommager les organes.



L'action du groupe reculait de 0,9% lundi matin à la Bourse de Londres, accusant l'une des plus fortes baisses d'un indice FTSE qui avançait dans le même temps de 0,3%.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 596,00 GBX LSE -1,56%