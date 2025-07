AstraZeneca: de nouveaux résultats positifs pour le Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 09:32









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'une nouvelle étude de phase 3 concernant son comprimé Tagrisso avait révélé des résultats positifs dans le traitement du cancer avancé du poumon avec mutation de l'EGFR.



Le laboratoire pharmaceutique explique que cet essai a montré que le médicament associé au pemetrexed et à une chimiothérapie avait permis une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la survie globale des patients en comparaison d'une monothérapie à base de Tagrisso seul.



L'étude portait sur le traitement en première ligne du cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique présentant une une mutation du gène EGFR.



Au total, 557 patients ont été recrutés pour les besoins de l'étude, dans plus de 150 centres de plus de 20 pays, notamment aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.



Tagrisso, un inhibiteur irréversible de la tyrosine kinase de l'EGFR de 3ème génération qui agit contre les métastases du système nerveux central, est déjà approuvé dans plus de 120 pays en monothérapie simple.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca cédait près de 0,5% lundi matin après cette annonce, à comparer avec une hausse d'à peine 0,1% pour l'indice FTSE 100.





