AstraZeneca: contrat d'achat de biométhane au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi la signature avec Future Biogas d'un accord d'achat de biométhane sur une période de 15 ans à compter de 2025.



Le groupe biopharmaceutique précise que ce gaz vert - qui doit représenter une capacité annuelle de 100 GWh - servira à alimenter ses sites britannique de Macclesfield, Cambridge, Luton et Speke.



Le laboratoire ajoute que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus globale qui va le voir investir quelque 100 millions de livres (environ 116 millions d'euros) dans des mesures d'efficacité énergétique.





