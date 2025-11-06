AstraZeneca continue de se renforcer aux Etats-Unis et voit son bénéfice trimestriel bondir

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui a annoncé des investissements massifs aux Etats-Unis ces derniers mois sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre, tiré notamment par ses produits contre le cancer.

Le groupe a publié jeudi un bénéfice net part du groupe en hausse de 77% au troisième trimestre, à 2,53 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), tiré notamment par l'oncologie.

Le groupe continue de "mettre en oeuvre (sa) stratégie de renforcement de (ses) activités aux États-Unis afin de stimuler (sa) croissance", a indiqué le directeur général Pascal Soriot dans un communiqué.

AstraZeneca a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% sur la période à 15,18 milliards de dollars, dont 43% réalisés aux Etats-Unis, de loin son premier marché, et où le groupe avait publié une croissance record des ventes au deuxième trimestre.

Face à la menace de droits de douane de Donald Trump sur le secteur pharmaceutique au niveau mondial, le laboratoire a annoncé l'été dernier un investissement massif de 50 milliards de dollars d'ici 2030 aux États-Unis pour y fabriquer des médicaments et financer ses programmes de recherche.

AstraZeneca avait annoncé dès avril commencer à transférer vers les Etats-Unis une partie de sa production européenne.

Le groupe, dont l'objectif est de générer un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars d'ici 2030, a vu au cours des neufs premiers mois de l'année ses revenus progresser de 10% à 43,24 milliards de dollars.

"La forte dynamique de notre activité (...) nous place en bonne position pour maintenir notre croissance en 2026 et sur la trajectoire de nos objectifs pour 2030", a affirmé M. Soriot jeudi.

Les médicaments sont pour l'instant exemptés de ces droits de douane, mais Donald Trump a brandi à plusieurs reprises la possibilité d'une surtaxe douanière de 100% sur tout médicament breveté importé.

Le président américain entend avec ces pressions pousser les entreprises du secteur à implanter des usines aux Etats-Unis et a réduire les prix des médicaments dans le pays.

AstraZeneca a ainsi annoncé début octobre qu'il baisserait le prix de certains de ses médicaments dans le pays - et qu'il avait obtenu en échange une exemption de droits de douane de trois ans.

Par ailleurs, le groupe avait annoncé fin septembre qu'il comptait demander une cotation directe de ses actions à New York pour attirer davantage d'investisseurs américains - une opération approuvée lundi par ses actionnaires.