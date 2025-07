AstraZeneca: confirme ses objectifs 2025 après un T2 dynamique information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:05









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a vu son chiffre d'affaires progresser de 11% au premier semestre, à 28,045 milliards de dollars. Cette progression s'explique surtout par les bonnes performances de ses divisions Oncologie et BioPharmaceuticals.



Le bénéfice par action (EPS) a grimpé de 31% à 3,46 USD, tandis que l'EPS ajusté a gagné 17% à 4,66 USD. Le bénéfice d'exploitation ajusté, lui, a progressé de 13%, signe d'une exécution efficace et de stratégies de croissance bien ciblées, selon la société.



Le semestre a été marqué par 12 résultats positifs d'essais cliniques de phase III et 19 approbations dans des marchés clés, consolidant la position du groupe sur la scène mondiale.



Parallèlement, AstraZeneca a annoncé un investissement massif de 50 milliards de dollars aux Etats-Unis, incluant le plus grand projet industriel de son histoire, prévu en Virginie. Un signal fort de la place centrale que tient le marché américain dans sa stratégie, et de la confiance du groupe dans le potentiel de ses innovations thérapeutiques.



'Notre dynamique de croissance des revenus s'est poursuivie au premier semestre, et notre pipeline diversifié a bien livré', a déclaré Pascal Soriot, directeur général du groupe, qui vise un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars d'ici 2030. Enfin, le dividende intérimaire a été relevé de 3%, à 1,03 USD par action.



Le laboratoire anglo-suédois a légèrement dépassé les prévisions du consensus sur le T2. Malgré cette performance, le groupe a choisi de maintenir ses objectifs annuels, invoquant des pressions sur les prix et les incertitudes du commerce mondial.





