AstraZeneca conclut un accord avec Trump en vue de baisser ses prix aux USA
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 09:35

AstraZeneca a annoncé lundi avoir conclu un accord qualifié d''historique' avec l'administration Trump en vue de baisser les prix de ses médicaments commercialisés aux Etats-Unis, son premier marché au niveau mondial.

A l'occasion d'une rencontre organisée à la Maison Blanche entre le président américain et Pascal Soriot, le directeur général du groupe biopharmaceutique, il a été décidé que le laboratoire mettrait en place une plateforme de vente directe s'adressant aux consommateurs avec l'objectif de proposer des remises pouvant atteindre 80% sur ses traitements pour les maladies chroniques.

AstraZeneca va également rejoindre l'initiative TrumpRx.gov qui doit permettre aux patients américains de faire l'acquisition de médicaments à prix réduits.

Dans le cadre d'un accord séparé conclu avec le Département du Commerce, l'entreprise s'est également engagée à ce que l'intégralité des médicaments qu'elle distribue aux Etats-Unis soient désormais produits sur le sol américain.

AstraZeneca, qui a récemment dévoilé un plan d'investissement massif de 50 milliards de dollars destiné à soutenir ses activités dans le pays, prévoit ainsi de réaliser aux Etats-Unis la moitié de son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars à horizon 2030.

La société, qui emploie plus de 25.000 personnes dans le pays à travers 19 sites notamment dédiés à la production et à la R&D, a récemment démarré la construction en Virginie d'une unité qui doit être spécialisée dans la fabrication de médicaments anti-obésité et d'anticorps-conjugués contre le cancer.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 728,000 GBX LSE +0,03%
