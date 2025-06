AstraZeneca: camizestrant efficace dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a montré que le camizestrant, associé à un inhibiteur de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib ou abemaciclib), avait permis une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la survie sans progression (SSP) chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé RH+ HER2- présentant une mutation émergente d'ESR1.



Comparé à l'association inhibiteur d'aromatase et CDK4/6, le traitement a réduit le risque de progression ou de décès de 56 % avec une SSP médiane de 16,0 mois contre 9,2 mois.



Le bénéfice était constant dans tous les sous-groupes cliniquement pertinents, précise le laboratoire.



Le camizestrant a également retardé de manière significative la détérioration de la qualité de vie.



'Les données sur la survie globale et la progression secondaire sont encore immatures, mais les tendances observées soutiennent un bénéfice prolongé', poursuit-il. Ces résultats ont été présentés à l'ASCO 2025 et publiés dans le New England Journal of Medicine.





