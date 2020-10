Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca autorisé à reprendre les essais de son vaccin anti-COVID aux Etats-Unis-WSJ Reuters • 23/10/2020 à 21:02









23 octobre (Reuters) - L'autorité de santé américaine a décidé d'autoriser la reprise des essais cliniques menés aux Etats-Unis par AstraZeneca AZN.L et l'Université d'Oxford évaluant l'efficacité de leur vaccin contre le coronavirus, rapporte vendredi le Wall Street Journal citant une personne proche du dossier. Mardi, Reuters avait appris auprès de quatre sources que le groupe britannique pourrait reprendre les essais cliniques sur son vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis dès cette semaine, la Food and Drug Administration (FDA) ayant terminé son examen relatif à une maladie contractée par un participant. AstraZeneca, l'Université d'Oxford et la FDA n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire. Les essais menés par le groupe pharmaceutique, considéré comme en pointe dans la course au vaccin contre le COVID-19, ont repris le mois dernier au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. (Munsif Vengattil et Carl O'Donnell, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.25%