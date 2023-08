Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: approbation plus large pour Forxiga en Chine information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 10:17









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Forxiga (dapagliflozine) a été approuvé en Chine pour réduire le risque de décès cardiovasculaire, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque (IC) ou de visites urgentes pour IC chez les adultes atteints d'IC ​​chronique symptomatique.



Forxiga a déjà été approuvé en Chine pour les patients atteints d'IC ​​avec une fraction d'éjection réduite (HFrEF), ce qui signifie que Forxiga est maintenant approuvé en Chine pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisations chez les patients adultes atteints d'IC ​​chronique symptomatique, quel que soit le phénotype de la fraction d'éjection.



L'approbation par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) est basée sur les résultats positifs d'un essai de phase III.





