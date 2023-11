Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: approbation d'Imfinzi + chimiothérapie en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le protocole Imfinzi (durvalumab) + chimiothérapie (gemcitabine et cisplatine) a été approuvé en Chine pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer des voies biliaires (CTB) localement avancé ou métastatique.



L'approbation des autorités de santé chinoises s'appuie sur les principaux résultats d'un essai de phase III publiés dans le New England Journal of Medicine Evidence, ainsi que sur une analyse exploratoire d'une cohorte de patients en Chine.



'Les résultats positifs de l'essai ont confirmé que le durvalumab associé à une chimiothérapie de routine présentait des avantages statistiquement et cliniquement significatifs en matière de survie globale et de survie sans progression pour ces patients', a commenté Shukui Qin, président de l'hôpital Tianyinshan de Nanjing de l'université pharmaceutique de Chine et principal chercheur national de l'essai en Chine.



' Avec cette approbation pour Imfinzi plus chimiothérapie, les médecins seront désormais en mesure d'offrir ce traitement standard mondial aux patients en Chine', résume Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie d'AstraZeneca.





