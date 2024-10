Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: Alexion va présenter 11 résumés de ses avancées information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 12:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que Alexion, sa division consacrée aux maladies rares, présentera des données sur son portefeuille de traitements pour la myasthénie grave généralisée (gMG) lors de la réunion annuelle de l'American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) et de la session scientifique de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) qui se tiendra à Savannah, du 15 au 18 octobre 2024.



L'entreprise présentera 11 résumés, incluant notamment des données cliniques et du monde réel, soutenant l'innocuité et l'efficacité d'Ultomiris (ravulizumab) et Soliris (éculizumab) pour traiter les patients avec anticorps anti-récepteur d'acétylcholine (AChR) positif.



Christophe Hotermans, vice-président senior chez Alexion, a déclaré que ces résultats positifs montrent le potentiel de ces traitements pour améliorer les résultats médicaux et la qualité de vie des patients, notamment en réduisant l'utilisation de corticostéroïdes.





