AstraZeneca: acquisition de la biotech belge EsoBiotec information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'EsoBiotec, une société de biotechnologie pionnière dans les thérapies cellulaires in vivo.



La plateforme ENaBL (Engineered NanoBody Lentiviral) d'EsoBiotec permet au système immunitaire de lutter contre les cancers et pourrait offrir à un plus grand nombre de patients l'accès à des traitements de thérapie cellulaire révolutionnaires, administrés en quelques minutes seulement, contrairement au processus actuel qui prend des semaines.



' Nous sommes ravis de l'acquisition d'EsoBiotec et de l'opportunité de faire progresser rapidement leur plateforme in vivo prometteuse ', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie et hématologie chez AstraZeneca.



EsoBiotec deviendra une filiale à 100 % d'AstraZeneca, opérant en Belgique.



AstraZeneca acquerra la totalité des actions en circulation d'EsoBiotec pour un montant total pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Ce montant comprendra un paiement initial de 425 millions de dollars à la clôture de la transaction et un montant conditionnel pouvant atteindre 575 millions de dollars, en fonction des étapes de développement et des exigences réglementaires.







Valeurs associées ASTRAZENECA 11 885,000 GBX LSE -0,91%