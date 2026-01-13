AstraZeneca acquiert Modella AI pour renforcer sa recherche en oncologie
Modella AI, basée à Boston, conçoit des modèles fondamentaux et des agents d'IA capables d'analyser des données cliniques complexes et d'identifier des biomarqueurs pertinents. Selon AstraZeneca, il s'agit de la première acquisition d'une entreprise d'IA par un grand laboratoire pharmaceutique. Cette initiative prolonge une collaboration entamée en juillet dernier et permettra à AstraZeneca d'internaliser les données, les outils technologiques et les talents de la start-up.
La directrice financière d'AstraZeneca, Aradhana Sarin, a souligné que cette acquisition renforcera les capacités internes en pathologie quantitative et en identification de cibles thérapeutiques. Grâce à l'IA, l'entreprise espère affiner l'analyse des biopsies, améliorer la sélection des patients pour les essais cliniques et réduire les coûts de développement. Cette annonce intervient alors qu'un mouvement plus large se dessine dans le secteur, illustré par le partenariat d'un milliard de dollars entre Eli Lilly et Nvidia, dévoilé lors de la même conférence.
