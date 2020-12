Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca achète la biotech Alexion pour $39 milliards Reuters • 12/12/2020 à 14:10









12 décembre (Reuters) - AstraZeneca AZN.L a annoncé samedi l'acquisition d'Alexion ALXN.O , entreprise américaine de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies rares, pour une valeur de 39 milliards de dollars (32,2 milliards d'euros). Les actionnaires d'Alexion recevront 60 dollars en numéraire et 2,1243 ADR AstraZeneca par titre apporté, ce qui donne à la "biotech" une valorisation de 175 dollars par action, à comparer à un cours de clôture de 120,98 dollars vendredi soir à Wall Street. L'opération sera immédiatement relutive et créatrice de valeur, affirme AstraZeneca, qui compte installer son pôle sur les maladies rares à Boston. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.70% ALEXION PHARM NASDAQ +1.78%