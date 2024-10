Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: accord de licence exclusif avec CSPC information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca renforce son portefeuille de produits cardiovasculaires grâce à un accord pour une nouvelle thérapie hypolipidémiante préclinique.



AstraZeneca a conclu un accord de licence exclusif avec CSPC Pharmaceutical Group (CSPC) pour faire progresser le développement d'un nouveau perturbateur à petite molécule de lipoprotéine à un stade précoce qui a le potentiel d'offrir des avantages supplémentaires aux patients atteints de dyslipidémie.



Selon les termes de l'accord, AstraZeneca aura accès à la petite molécule candidate préclinique de CSPC, YS2302018, un perturbateur oral de la Lp(a), dans le but de la développer en tant que nouvelle thérapie hypolipidémiante ayant un potentiel dans une gamme d'indications de maladies cardiovasculaires, seule ou en combinaison, y compris avec l'inhibiteur oral de la PCSK9, AZD0780.



Sharon Barr, vice-présidente exécutive et responsable de la R&D Biopharmaceutique d'AstraZeneca, a déclaré : ' Cet actif est un ajout important à notre pipeline cardiovasculaire et pourrait aider les patients à gérer plus efficacement leur dyslipidémie et les maladies cardiométaboliques associées'.





