AstraZeneca: a finalisé l'acquisition d'EsoBiotec

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé la finalisation de l'acquisition d'EsoBiotec, une société de biotechnologie dans le domaine des thérapies cellulaires in vivo.



AstraZeneca a acquis toutes les actions en circulation d'EsoBiotec pour une contrepartie totale pouvant atteindre 1 milliard de dollars, sur une base en espèces et sans dette. Cela comprend un paiement initial de 425 millions de dollars et jusqu'à 575 millions de dollars de contrepartie conditionnelle en fonction des étapes de développement et réglementaires.



'La plateforme ENaBL (EsoBiotec Engineered NanoBody Lentiviral) permet au système immunitaire d'attaquer les cancers et pourrait offrir à beaucoup plus de patients l'accès à des traitements de thérapie cellulaire transformateurs administrés en quelques minutes plutôt que le processus actuel qui prend des semaines' indique le groupe dans son communiqué.



À la suite de cette acquisition, EsoBiotec est devenue une filiale à part entière d'AstraZeneca, avec des opérations en Belgique.





