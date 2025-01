AstraZeneca: 570 millions de dollars investis au Canada information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - AstraZeneca prévoit d'investir 570 millions de dollars au Canada dans le cadre de sa stratégie tournée vers le développement de nouveaux médicaments.



Avec ce projet, qui doit permettre la création de plus de 700 emplois, le groupe biopharmaceutique compte s'installer dans des bureaux plus spacieux et ultramodernes situés dans la région du grand Toronto, en Ontario.



Cette annonce intervient alors que le laboratoire a conclu l'an dernier l'acquisition de Fusion Pharmaceuticals, une entreprise basée dans l'Ontario et spécialisée dans la mise au point de radioconjugués, une technologie jugée prometteuse pour la radiothérapie des patients atteints d'un cancer.



Ce nouvel investissement doit servir l'ambition d'AstraZeneca de générer un chiffre d'affaires total de 80 milliards de dollars et de mettre sur le marché 20 nouveaux médicaments d'ici 2030, dont huit sont déjà commercialisés.



Dans un communiqué, Pascal Soriot, le PDG d'AstraZeneca, dit avoir la conviction que le Canada peut devenir un 'carrefour mondial' de l'innovation en sciences de la vie, mettant en évidence la solidité du partenariat public-privé mené avec le gouvernement de l'Ontario.





