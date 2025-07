AstraZeneca: 50 milliards de dollars vont être investis aux USA information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 09:39









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il prévoyait d'investir quelque 50 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici à 2030, dans un contexte de durcissement de la politique commerciale protectionniste américaine qui n'épargne pas le secteur de la pharmacie.



Le laboratoire anglo-suédois, qui avait déjà officialisé en novembre 2024 un investissement de 3,5 milliards de dollars destiné au marché américain, explique que la pierre angulaire du projet va consister en la construction en Virginie d'une usine ultra-moderne dédiée à la fabrication de petites molécules, appelée à devenir son plus grand site de production au niveau mondial.



Ce nouvel ensemble, qui sera doté des dernières technologies en matière d'IA, d'automatismes industriels et d'analyse des données, se concentrera essentiellement sur le développement de médicament contre l'obésité, l'hypertension et le cholestérol.



Au total, AstraZeneca compte créer des dizaines de milliers d'emplois aux Etats-Unis, notamment via l'extension et la modernisation d'autres sites de R&D ou de fabrication basés dans le Maryland, au Massachusetts, en Californien dans l'Indiana et au Texas.



Dans son communiqué, le géant biopharmaceutique souligne que ces plans s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie visant à atteindre un chiffre d'affaires total de 80 milliards de dollars à horizon 2030, dont 50% aux Etats-Unis (à comparer avec 42% à l'heure actuelle).



Sans surprise, ces annonces ont été saluées par Washington, qui tente de renforcer le tissu industriel national en mettant en place de fortes barrières à l'importation, entre autres dans le secteur de la santé.



'Pendant des décennies, les américains ont été dépendants de l'approvisionnement étranger pour des produits pharmaceutiques essentiels', a commenté Howard Lutnick, Secrétaire américain au Commerce. 'Le président Trump et nos nouvelles politiques tarifaires visent à mettre fin à cette faiblesse structurelle', a-t-il expliqué.



De son point de vue, cet investissement qualifié d''historique' va permettre de garantir que les médicaments vendus aux Etats-Unis y seront également désormais fabriqués.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca reculait de 0,2% dans le sillage de ces informations, dans un marché boursier britannique relativement stable dans les premiers échanges.





