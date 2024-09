Astoria Finance lance sa marque dédiée à son pôle de gestion privée

"Chaque cabinet membre d'Insinia apporte sa propre expérience, son expertise et son savoir-faire unique. En rassemblant ces compétences complémentaires, nous sommes en mesure de proposer des solutions intégrées et holistiques qui répondent aux besoins complexes de nos clients", déclare Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance.

Insinia est bâtie sur cinq piliers fondamentaux : le "sur mesure", la satisfaction client la performance, l'engagement et l'écoute.

(AOF) - Astoria Finance, entité spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine en France, annonce la création de la marque Insinia. Cette initiative marque un tournant stratégique dans l’offre de services du groupe Astoria. Insinia est née du rapprochement de sept cabinets de conseil et d’une société de gestion de renom (Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Fipagest, Solvé Patrimoine, Watson Patrimoine, et Sapienta Gestion).

