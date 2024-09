Astoria Finance fait l’acquisition de CV Finance

"Leur expertise et leur connaissance approfondie du secteur seront des atouts précieux pour Astoria Finance", précise un communiqué.

Christophe Vial (à l'origine de la création de CV Finance en 1999), fort de 25 ans d'expérience, et Morgan Chabert, avec 17 ans d'expérience, rejoignent Astoria Finance en tant qu'associés du Groupe Astoria. Ils continueront de collaborer avec le Groupe Astoria et de soutenir son développement futur.

Fondé en 2002, Astoria Finance est un spécialiste de la Gestion de Patrimoine en France avec 10,5 milliards d'encours sous gestion et 110 000 clients, en majorité des particuliers.

(AOF) - Astoria Finance, cabinet de gestion de patrimoine et de conseils financiers, annonce l'acquisition de CV Finance, un acteur de référence à Voiron, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette acquisition renforce la présence d'Astoria Finance dans cette région stratégique où elle est déjà fortement implantée. Fondé en 1999, CV Finance est un cabinet qui conseille plus de 1600 familles, avec un encours sous gestion de 163 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.