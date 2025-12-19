Astoria Finance acquiert Framatong et EC Conseils

(AOF) - Le groupe Astoria Finance poursuit son plan de développement national et renforce sa présence dans le Sud de la France en annonçant l’acquisition de Framatong (Marseille) et d’EC Conseils (Pau). Ces opérations stratégiques s’inscrivent dans la volonté du groupe de consolider son maillage territorial, d’étendre son portefeuille clients et de renforcer son expertise dans l’accompagnement patrimonial des particuliers, dirigeants et travailleurs indépendants.

Fondée en 1991 par Franck Citerne et sa mère Jacqueline Henneton, Framatong s'est imposée comme une référence dans la région PACA dans le conseil en investissement financier auprès des particuliers et des TNS. Le cabinet propose une gamme complète de solutions patrimoniales : assurance-vie, contrats de capitalisation, prévoyance, PER, etc…

Basée à Marseille, la société gère un encours de 94 millions d'euros, avec une équipe expérimentée de quatre collaborateurs.

L'intégration au groupe Astoria permettra d'étoffer les équipes marseillaises et de soutenir le développement du portefeuille local.

Dirigé par Eric Cayrolle, EC Conseils est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Pau.

L'opération porte sur la reprise exclusive du portefeuille clients, désormais intégré aux équipes déjà en place au sein du bureau Astoria Finance de Pau.

Cette acquisition permet au groupe de renforcer sa présence en Nouvelle-Aquitaine, développer sa clientèle locale et d'augmenter sa capacité d'accompagnement sur le bassin palois.