Astorg renforce son équipe Portfolio Performance

(AOF) - Astorg, société de private equity pan-européenne, renforce son équipe portfolio performance avec le recrutement de deux profils senior basés à Londres : Keith Beattie et Markus Nagel. Keith Beattie rejoint la société en tant que partner pour diriger l'équipe portfolio operations, sous la responsabilité de Benjamin Cordonnier, head of portfolio performance et partner, business services. Ensemble, ils superviseront le développement continu de l’équipe portfolio performance.

Markus Nagel a récemment rejoint l'équipe en tant que managing director pour piloter le pôle operational finance, et il rapportera à Keith Beattie.

L'équipe portfolio performance d'Astorg a pour mission principale de collaborer étroitement avec les équipes d'investissement pour accélérer la croissance et la performance à long-terme des sociétés en portefeuille, en s'appuyant à la fois sur des compétences généralistes transformatrices et sur des expertises fonctionnelles dans des domaines tels que les opérations, la finance, l'ESG et le digital. Keith et Markus travailleront aux côtés de Viviana Occhionorelli, Head of ESG chez Astorg et Valérie Legat, Head of Digital.