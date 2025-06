Astorg renforce son équipe Mid-Cap

(AOF) - Astorg, société de private equity, annonce la nomination de Jérôme Triebel en tant que Partner, Responsable France et Benelux pour son fonds Mid-Cap. Basé à Paris, il supervisera les activités d'Astorg Mid-Cap dans la région, s'appuyant sur la présence établie d'Astorg dans cette zone géographique et renforçant les synergies existantes entre ses fonds Mid-Cap et Flagship.

Cette nomination s'appuie sur la présence déjà établie d'Astorg Mid-Cap à Londres et à Francfort, et permet de consolider la couverture de zones clés, où le fonds est déjà actif via des investissements tels qu'Armor IIMAK, Sofico ou encore Avania.