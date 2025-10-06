 Aller au contenu principal
Aston Martin vise une perte annuelle plus lourde avec les droits de douane et la baisse de la demande, le titre chute
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:34

Aston Martin AML.L chute de 11 % à la Bourse de Londres lundi matin, après avoir averti d’une aggravation de sa perte annuelle, le constructeur de voitures de luxe citant une demande plus faible que prévu en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ainsi que l’impact des droits de douane américains.

Le groupe britannique a indiqué que sa perte annuelle dépasserait désormais 110 millions de livres (126,64 millions d'euros), marquant une forte détérioration par rapport à juillet, lorsque le constructeur avait déjà averti que les droits de douane étaient "extrêmement perturbateurs ".

À l’époque, Aston Martin prévoyait que son bénéfice d’exploitation ajusté atteindrait à peu près le seuil de rentabilité pour 2025, contre des attentes antérieures d'un bénéfice positif.

Aston Martin a déclaré évoluer dans un environnement difficile, citant les droits de douane américains, les taxes chinoises sur les voitures de luxe et les risques d’approvisionnement liés à un incident informatique chez son concurrent Jaguar Land Rover.

Le titre, qui a perdu près de 30 % de sa valeur au cours des douze derniers mois, reculait de 7,56 % à 8h58 GMT lundi.

Aston Martin prévoit désormais une baisse des volumes 2025 d’un pourcentage moyen à élevé à un chiffre (mid-to-high single-digit) et réduit ses dépenses en capital, tout en ne s’attendant plus à une génération positive de flux de trésorerie disponible au second semestre.

Le système douanier américain basé sur des quotas que la Grande-Bretagne a convenu avec Washington a compliqué la planification financière, a déclaré Aston Martin, le groupe ajoutant chercher à obtenir le soutien du gouvernement britannique pour protéger les fabricants de petits volumes.

La société a également annoncé que les livraisons de son "hypercar" Valhalla débuteront au quatrième trimestre avec environ 150 unités, en dessous des prévisions en raison de retards liés à l’ingénierie et aux autorisations réglementaires, tout en prévoyant un déroulement normal des livraisons en 2026.

Selon JPMorgan, la révision à la baisse des prévisions 2025 d’Aston Martin, en raison de la faiblesse de la demande, de l’impact des droits de douane américains et des pressions sur la chaîne d’approvisionnement, implique également une réduction de plus de 23 % par rapport aux attentes du consensus.

(Rédigé par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

