Municipales 2026 à Paris : Pierre-Yves Bournazel veut vendre le Parc des Princes pour ouvrir des places de parking gratuites
20/02/2026

Qu’est-ce qu’on ne promettrait pas pour avoir sa place en corbeille présidentielle… Candidat du bloc central à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a présenté ce jeudi son programme. Au milieu de ses dizaines de propositions pour « apaiser » la capitale, une mesure a particulièrement retenu l’attention.

Le champion d’Horizons et Renaissance promet de racheter « les 80 000 places de parkings commerciaux souterrains à Paris, aujourd’hui largement inoccupés » et de les rendre gratuites pour les Parisiens et ceux qui travaillent dans la capitale. Une opération estimée à 1 milliard d’euros, que Bournazel compte financer en… vendant le Parc des Princes au PSG (ce qui inclurait aussi l’emprise foncière, soit la surface non bâtie rattachée au stade). Concrètement, le candidat propose donc de vendre le Parc pour 500 millions et l’emprise foncière pour le même prix.…

