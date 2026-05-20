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Aston Martin Lagonda en marche arrière après une note de Jefferies
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 15:01

Aston Martin Lagonda cède du terrain à Londres (-3,71%, à 43,35 pence ou livres), et se dirige vers une troisième baisse conséquente à la suite. Au cours des deux derniers jours, l'action de la société qui opère dans le secteur automobile a chuté de 9,23%.

Dans une note baptisée "Troquer la taille contre la spécialisation", Jefferies estime que le groupe, qui prévoit des volumes stables, est plus dépendant que jamais de l'effet prix/mix. Les analystes estiment qu'un programme de séries spéciales (y compris des modèles dérivés) pourrait être la solution, avec un effet de levier opérationnel qui devrait commencer à sa matérialiser à partir de 2028.

Au niveau financier, la banque d'investissement américaine a abaissé son objectif d'Ebit pour 2026 à -80 millions de livres sterling, contre un léger bénéfice attendu auparavant. Celui de 2027 a également fait l'objet d'une révision, de 47 à 8 millions de livres sterling. En ce qui concerne le free cash-flow, sur 2026, 2027 et 2028, il devrait se situer respectivement à -174, -47 et -32 millions de livres.

Après ces révisions, Jefferies a abaissé son objectif de cours sur le titre Aston Martin Lagonda de 50 à 40 pence, avec une recommandation à conserver.

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