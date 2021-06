Asteria IM lance un premier fonds à impact social

(NEWSManagers.com) - Asteria Investment Managers, une société de gestion suisse spécialisée dans les investissements à impact environnemental, vient d'élargir son champ d'expertise avec un fonds dédié à impact social. Le fonds, dénommé Asteria Funds - People Impact Global Equities, est géré par Guido Bolliger et Natacha Guerdat.

Le véhicule investira dans des sociétés des secteurs de la santé et du bien-être, dans celles qui répondent aux besoins de base, et celles qui promeuvent la diversité et l'inclusion. Pour couvrir un univers d'investissement de 3.000 titres, et construire son portefeuille, l'équipe de gestion utilisera des outils de big data, de traitement du langage naturel, et de machine learning. La stratégie doit maximiser l'impact du fonds tout en reproduisant le profil de rendement/risk de l''indice MSCI All Countries World (USD, Net Total Return).

Le fonds a été structuré au format Ucits et est domicilié au Luxembourg. Une classe spéciale d'actions de démarrage avec une commission de gestion réduite sera proposée au cours des trois premiers mois suivant la date de lancement.