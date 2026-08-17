Astera Labs en hausse après la révision à la hausse de Northland, sur fond d'anticipations d'un cycle prolongé de dépenses dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions d'Astera Labs ALAB.O , société spécialisée dans la connectivité des semi-conducteurs, progressent de 5,7 % à 339,81 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Northland Capital relève la note d'ALAB de « en ligne avec le marché » à « surperformance »

** Elle table sur de nouvelles révisions à la hausse des résultats et sur un cycle de dépenses en infrastructures d’IA plus long que prévu, le contenu par rack de serveurs de la société devant continuer à augmenter

** La société est également bien positionnée dans le domaine du conditionnement de signaux pour les infrastructures d’IA

** La société ajoute qu’elle s’attend à ce que le financement de 200 milliards de dollars destiné aux infrastructures d’IA pour Anthropic, soutenu par Google

GOOGL.O , Broadcom AVGO.O et d’autres, ainsi que le plan

NVDA.O de Nvidia visant à lever 500 milliards de dollars de capitaux privés avec d’autres partenaires, repoussent le pic des dépenses en IA jusqu’en 2027

** La forte dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de clients finaux, la dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement et le caractère cyclique général du secteur des semi-conducteurs pourraient constituer des risques pour ALAB

** 16 des 23 sociétés de courtage lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, et sept « conserver »; objectif de cours médian: 425 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 93,3 % depuis le début de l’année