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AST SpaceMobile recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action de la société de communications par satellite AST SpaceMobile ASTS.O recule de 11,3% à 73,21 $ en pré-ouverture ** La société affiche un chiffre d'affaires de 14,73 millions de dollars au premier trimestre , en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 37,63 millions de dollars

** “Notre chiffre d'affaires a baissé au cours du premier trimestre en raison du calendrier de déploiement des passerelles auprès de nos clients commerciaux et du calendrier de réalisation de certaines étapes clés de contrats gouvernementaux”, déclare le directeur financier, Andrew Martin Johnson

** Cinq analystes sur douze recommandent d’“acheter” le titre, cinq de le “conserver” et deux de le “vendre”; l’objectif de cours médian s’établit à 86,69 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action ASTS affichait une hausse de 13,6% depuis le début de l'année

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AST SPCEMOBILE RG-A
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