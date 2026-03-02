AST Spacemobile progresse grâce à son partenariat avec Orange

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions d'AST Spacemobile ASTS.O augmentent de 4,5 % à 82,79 $ après l'annonce d'un partenariat avec le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA .

** ASTS est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 6 février ** Le partenariat d'ASTS avec Orange et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , vise à renforcer la connectivité directe aux téléphones mobiles

** Les services satellitaires directs permettent aux smartphones standard de se connecter aux satellites sans matériel spécialisé, ce qui est particulièrement utile sur les marchés où l'infrastructure terrestre reste inégale

** Le partenariat ajoute AST à la liste croissante des fournisseurs de satellites d'Orange, qui comprend également les Européens Eutelsat ETL.PA et SES SESFg.LU , Starlink d'Elon Musk et le Canadien Telesat TSAT.TO , alors que l'opérateur de télécommunications français poursuit une approche multi-fournisseurs délibérée ** 12 analystes couvrant AST ont une note moyenne de "hold" et le PT médian est de 85,44 $, selon les données de LSEG

** AST est en hausse de 14,7 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,3 % pour l'indice composite NASDAQ