 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AST Spacemobile progresse grâce à son partenariat avec Orange
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions d'AST Spacemobile ASTS.O augmentent de 4,5 % à 82,79 $ après l'annonce d'un partenariat avec le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA .

** ASTS est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 6 février ** Le partenariat d'ASTS avec Orange et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , vise à renforcer la connectivité directe aux téléphones mobiles

** Les services satellitaires directs permettent aux smartphones standard de se connecter aux satellites sans matériel spécialisé, ce qui est particulièrement utile sur les marchés où l'infrastructure terrestre reste inégale

** Le partenariat ajoute AST à la liste croissante des fournisseurs de satellites d'Orange, qui comprend également les Européens Eutelsat ETL.PA et SES SESFg.LU , Starlink d'Elon Musk et le Canadien Telesat TSAT.TO , alors que l'opérateur de télécommunications français poursuit une approche multi-fournisseurs délibérée ** 12 analystes couvrant AST ont une note moyenne de "hold" et le PT médian est de 85,44 $, selon les données de LSEG

** AST est en hausse de 14,7 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,3 % pour l'indice composite NASDAQ

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
83,8600 USD NASDAQ +5,90%
EUTELSAT
2,2900 EUR Euronext Paris +1,55%
ORANGE
17,8700 EUR Euronext Paris -1,76%
SES
6,7100 EUR Euronext Paris +6,09%
VODAFONE GROUP
112,900 GBX LSE -1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank