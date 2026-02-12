 Aller au contenu principal
AST SpaceMobile perd de l'altitude sur un milliard de dollars de dette convertible et d'offres d'actions directes
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** AST SpaceMobile ASTS.O en baisse de 9,2 % en avant-Bourse à 87,97 $ après avoir obtenu une augmentation de capital

** La société de communications par satellite basée à Midland, au Texas, a annoncé tôt jeudi le prix de son () offre privée d'obligations convertibles à 2,25 % d'un montant de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance du 15 avril 2036

** Le prix de conversion initial de 116,30 $ représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour accélérer le déploiement des bandes de fréquences contrôlées, accroître les investissements dans les opportunités spatiales gouvernementales aux États-Unis, réduire la dette et poursuivre les investissements opportunistes pour accélérer son service SpaceMobile ** ASTS émet également environ 6,3 millions d'actions dans le cadre d'offres directes simultanées afin de racheter 300 millions de dollars de ses obligations existantes à échéance 2032

** UBS est l'agent de placement et le conseiller financier et ICR Capital est le conseiller pour les placements

** ASTS, dont les bailleurs de fonds comprennent Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L , a ~362 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars

** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 33 % depuis le début de l'année; l'action, qui a atteint un record intrajournalier de 129,89 $ le mois dernier, a clôturé à 27,61 $ il y a un an

** La note moyenne de 12 analystes est "hold"; PT médian $85.44, selon les données de LSEG

