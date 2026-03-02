 Aller au contenu principal
AST SpaceMobile chute après l'aggravation de sa perte trimestrielle
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O chutent de ~3% à 86,92 $ après les heures d'ouverture

** La perte de la société au 4ème trimestre s'est creusée à 73,97 millions de dollars, contre 35,86 millions de dollars au 4ème trimestre 2024

** Les dépenses d'exploitation augmentent à 126,6 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 60,6 millions de dollars l'année précédente

** Revenus de 54,3 millions de dollars au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 41,11 millions de dollars - données compilées par LSEG

** L'action ASTS a plus que triplé en 2025

