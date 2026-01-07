AST SpaceMobile chute à la suite de la révision à la baisse de la notation de la Banque Scotia

7 janvier -

** Les actions du réseau spatial à large bande AST SpaceMobile ASTS.O chutent de 4,4 % à 93,25 $ avant le marché ** La Banque Scotia abaisse la cote de l'action de « performance en ligne avec le secteur » à « sous-performance du secteur », citant les longs délais et la rapidité de la croissance de son rival Starlink

** La société de courtage indique qu'elle n'a toujours pas de clients de détail et qu'elle a besoin d'environ 50 satellites en orbite pour offrir un service continu, ce qui pourrait n'arriver qu'à la fin de 2026 ou en 2027

** Scotiabank indique que la lenteur de l'adoption aux États-Unis et au Japon, les faibles ARPU (revenu moyen par utilisateur) et les dépenses d'investissement élevées ne permettront pas de dégager un excédent significatif de flux de trésorerie disponible avant 2028-29

** La technologie est impressionnante, mais nous ne nous souvenons pas d'une seule fois où l'entreprise a réussi à trouver le bon moment", déclare une société de courtage

** Cinq des 11 maisons de courtage considèrent le titre comme "acheter" ou plus, 4 le considèrent comme "conserver", 2 le considèrent comme "vendre"; leur prévision médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 244,2 % au cours des 12 derniers mois