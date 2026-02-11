AST SpaceMobile annonce un milliard de dollars d'obligations convertibles et d'actions directes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions d'AST SpaceMobile ASTS.O ont baissé de 10,3 % dans les échanges prolongés à 87 dollars, alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société basée à Midland, au Texas, annonce une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 1 milliard de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris l'accélération du déploiement des bandes de spectre contrôlées au niveau mondial, l'augmentation des investissements dans les opportunités spatiales gouvernementales aux États-Unis, la réduction de la dette à intérêt élevé et la poursuite d'investissements opportunistes pour accélérer son service SpaceMobile ** La société dévoile également des offres d'actions directes simultanées pour racheter jusqu'à 300 millions de dollars de ses obligations existantes à échéance 2032

** UBS agit en tant qu'agent de placement et banque conseil pour les placements d'actions

** Avec ~362 millions d'actions en circulation, ASTS a une capitalisation boursière d'environ 35 milliards de dollars

** Les actions d'ASTS ont clôturé le mercredi en hausse de 0,7 % à 96,92 $. L'action a augmenté de 33% depuis le début de l'année et a plus que triplé au cours des 12 derniers mois

** ASTS est soutenu par Alphabet GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L .

** La note moyenne de 10 analystes est "hold"; PT médian 85,44 $, selon les données de LSEG