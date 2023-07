Assystem vise un résultat opérationnel d'activité 2023 d'environ 35 millions d'euros

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En tenant compte de cette cession, Assystem a précisé ses objectifs 2023. Le groupe international d'ingénierie cible un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 millions d'euros.

(AOF) - Assystem, groupe international d’ingénierie, a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 282,5 millions d’euros, en croissance de 16,9%, dont 13,9% en organique. La croissance interne a été tirée par les activités Nucléaire, dont les revenus ont atteint 198,1 millions d’euros. Elles sont en progression de 15,4%, dont 15,8% de croissance organique. Concernant les activités dans la zone Pacifique, Assystem a conclu un accord de cession d’Assystem Polynésie et d’Assystem Nouvelle-Calédonie avec le management actuel de ces sociétés.

