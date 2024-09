Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: vise un chiffre d'affaires 2024 d'environ 620 ME information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 301,3 ME au 1er semestre 2024, en croissance de +6,7% dont +5,8% en organique, porté par une activité toujours soutenue en Nucléaire (73% du CA S1) en progression de +10,0% en organique par rapport au 1er semestre 2023, répartie entre +8,3% en France et +15,4% à l'International.



En France (63% du CA S1) le chiffre d'affaires à 189,6 ME (dont 87% en Nucléaire) est en croissance de +1,7% au total, dont +3,7% en organique.



Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 13,9 ME, contre 19,7 ME au 1er semestre 2023 et le résultat net consolidé s'établit à 5,0 ME contre 21,0 ME au 1er semestre 2023.



'En tenant compte de la cession des activités Pacifique et des acquisitions réalisées à date de publication, Assystem s'est fixé pour objectifs en 2024 : un chiffre d'affaires consolidé d'environ 620 ME ; une marge opérationnelle d'activité(8) d'environ 7%' indique le groupe.





