Assystem sous pression après ses résultats semestriels
information fournie par AOF 17/09/2025 à 16:45

(AOF) - Assystem perd 2,42%, à 44,40 euros, au lendemain de la présentation de comptes semestriels en ligne avec les attentes. " L'évolution de l'endettement, et surtout la dégradation des performances d'Expleo pourraient être sanctionnées ce matin " prévenait Invest Securities avant l'ouverture. " Ce dernier point pourrait repousser la cession et/ou minorer le prix de cet actif. " Assystem détient un peu plus de 37% du capital d'Expleo et sa quote-part des pertes s'élève à 26,3 millions d'euros.

Elles " ne sont plus comptabilisées en vertu d'IAS 28 du fait que la participation au bilan a une valeur nulle " précise l'analyste.

L'international en renfort

Le résultat opérationnel d'activité a, lui, augmenté de 10,2 %, pour s'élever à 20,4 millions d'euros, soit une marge de 6,2%, en amélioration de 0,1 point. " La montée en puissance de la contribution de l'international, à marge plus élevée, permet de compenser les coûts de développement de nouvelles géographies et la pression accrue sur les marges en France " a expliqué la société.

Commentant ses résultats, Dominique Louis, PDG d'Assystem, a déclaré : " La croissance du groupe est portée par le dynamisme de nos activités internationales et en particulier par le développement des nouveaux programmes électronucléaires et de la défense. "

Déjà dévoilé, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d'euros. La croissance interne s'est élevée à 4,7%.

L'endettement net (hors IFRS 16) est ressorti à 86,2 millions d'euros, contre 49,3 millions d'euros au 31 décembre 2024.

" Assystem signe ici un premier semestre conforme à nos attentes et réitère ses guidances FY25 " a réagi Portzamparc. L'analyste reste à l'Achat " alors que les perspectives de long terme restent très favorables. "

Le groupe international d'ingénierie table toujours sur une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé d'environ 5 % (+4,7 % au premier semestre 2025) et sur une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Valeurs associées

ASSYSTEM
43,7500 EUR Euronext Paris -3,85%
