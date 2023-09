Assystem: recul de 36% du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Assystem publie un résultat net de 21 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, contre 32,7 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel d'activité en baisse de 4,3% à 15,7 millions, soit une marge en retrait de 1,2 point à 5,6%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'ingénierie a augmenté de 16,9% à 282,5 millions d'euros, dont +13,9% en organique, +3,9% d'effet périmètre (lié aux intégrations de Relsafe, LogiKal et Oreka) et -0,9% d'effet de changes.



En tenant compte de la cession en cours d'Assystem Polynésie et d'Assystem Nouvelle-Calédonie, le groupe indique viser pour 2023 un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 millions.