Assystem: pénalisé par une dégradation d'opinion information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Assystem lâche près de 6% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 53 à 44 euros, le bureau d'études voyant un momentum plus mitigé à court terme.



'Les perspectives sur le nucléaire restent certes très séduisantes à terme, mais le profil boursier apparait moins attractif sur 2025 car le titre nous semble cruellement manquer de soutiens à court terme', estime ainsi l'analyste.





Valeurs associées ASSYSTEM 35,60 EUR Euronext Paris -5,82%