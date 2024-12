Assystem: objectif de baisse des émissions validé par SBTi information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Assystem annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).



L'entreprise s'engage à réduire de 42 % ses émissions absolues des scopes 1 et 2 et de 51,6 % par employé équivalent temps plein pour le scope 3 d'ici 2030, en prenant 2022 comme année de référence.



Ces objectifs incluent les consommations d'énergie, les déplacements professionnels et les biens achetés.



La SBTi a confirmé que l'ambition d'Assystem est compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris.







