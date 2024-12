Assystem: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie Assystem annonce avoir signé le 12 décembre un mandat de rachat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), valable de ce 13 décembre jusqu'au 17 septembre 2025 au plus tard.



Le PSI pourra acquérir pour le compte d'Assystem une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant total de 20 millions d'euros. Ces actions acquises seront affectées à la couverture des plans d'actions gratuites mis en oeuvre par la société.



Le prix d'achat unitaire ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte du 24 mai dernier, qui a autorisé la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions au titre de sa quinzième résolution.





