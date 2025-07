Assystem: entouré après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 13:15









(Zonebourse.com) - Assystem grimpe de 6% après avoir affiché un chiffre d'affaires de 326,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, soit une croissance totale de 8,3%, dont +4,7% en organique, +3,7% d'effet périmètre et -0,1% d'effet de change.



Les activités en France (59% du total) ont progressé de 1,8%, intégralement en organique, tandis que celles à l'International (41% du total) se sont accrues de 19,4% (dont +9,7% en organique et +10,1% d'effet périmètre).



Au regard des tendances depuis le début de l'exercice et en tenant compte d'un environnement toujours incertain, Assystem précise viser pour 2025 une croissance organique du CA d'environ +5% et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.





Valeurs associées ASSYSTEM 48,6500 EUR Euronext Paris +6,69%